SBB machen weitere Schalter dicht

Die SBB bauen weiterhin Schalter in den Bahnhöfen ab. Drei weitere Stationen in der Westschweiz werden am 1. Januar 2023 auf Selbstbedienung umgestellt: Gland VD, Avenches VD, Tavannes BE. Das Bahnunternehmen reagiert damit nach eigenen Aussagen auf die stark gesunkene Nachfrage.

Die Kundinnen und Kunden in den betroffenen Gemeinden müssen auf digitale Kanäle ausweichen, ihre Bestellung per Telefon aufgeben oder an einen Schalter in Nyon VD, Morges VD, Payerne VD oder Biel BE fahren, wie die SBB am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Nur noch etwas mehr als 5 Prozent der Fahrkarten werden laut SBB am Schalter verkauft. «In mittleren und grossen Reisezentren nimmt der Wunsch nach persönlicher Beratung stetig zu, während an kleineren Standorten die Zahl der Kundinnen und Kunden weiterhin stark abnimmt», heisst es in der Mitteilung.

Auch im Wallis kommt es zu Anpassungen bei zwei Verkaufsstellen, wie aus einer anderen Medienmitteilung hervorgeht. Im Januar 2023 wird der Bahnhof Leuk zu einer Selbstbedienungsstation und der Betrieb des Reisezentrums in Monthey wird an RegionAlps übergeben. Die Agenturen in Visp und Siders stehen weiterhin für die Beratung der Reisenden zur Verfügung, so die SBB.

In den letzten Jahren wurden landesweit an Dutzenden von SBB-Bahnhöfen die Schalter abgebaut. Anfang Juli schlossen die SBB die Verkaufsstellen in Dietlikon, Hinwil, Kloten, Männedorf und Oberwinterthur im Kanton Zürich, Herzogenbuchsee BE, Cham ZG sowie Pully VD und Biasca TI.