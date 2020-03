Zwei Schweden planen in Saas-Fee grosses Resort

Die beiden Schweden Per Abrahamsson und Peter Wittander planen in Saas-Fee den Bau eines Hotelsresorts an sechs Standorten. Das Investitionsvolumen für das Resort beträgt insgesamt rund 65 Millionen Franken.

Am Freitag werde bei der Gemeinde das Gesuch um eine Baubewilligung eingereicht, wie der «Walliser Bote» (Freitagausgabe) schreibt. Das Konzept sieht über 300 Betten in 57 Wohneinheiten zwischen 70 und 2000 Quadratmetern vor, ausgestattet mit vier bis zehn Betten.