Ypsomed streitet mit Ex-Lieferant um 50 Millionen Franken

Hauptschuldiger ist der Omnipod, eine am Körper getragene Insulinpumpe für Diabetiker. Diese wurde vom US-Unternehmen Insulet hergestellt, aber in grossen Teilen der Welt von Ypsomed vermarktet. Der Deal war eine Goldgrube für Ypsomed – doch Insulet kündigte die Kooperation auf. Gemäss der Vereinbarung der beiden Unternehmen hat Ypsomed nun eine Entschädigung von 50Millionen Dollar zugut, dies ist zumindest die Lesart der Burgdorfer. Sie haben den Betrag im abgelaufenen Geschäftsjahr als ausserordentlichen Gewinn verbucht.

Gegenprodukt von Ypsomed

Doch geflossen ist das Geld noch nicht, wie Ypsomed Donnerstag bekannt gab. Insulet überwies Ypsomed lediglich 2,6 Millionen Dollar, worauf Ypsomed ein Schiedsgericht anrief. Insulet antwortete mit einer Gegenforderung von 20 Millionen Dollar. Für Ypsomed-Chef ist diese haltlos. Insulet gehe es wohl lediglich um die Verzögerung der Zahlung, so Michel, so komme das Unternehmen de facto zu einem günstigen Kredit.

Doch auch wenn sich Michel sicher ist, dass er die ganzen 50 Millionen erhalten wird: Das Geld ist noch nicht in der Kasse – und die Erträge aus dem Verkauf des Omnipod sind bereits grösstenteils weggefallen. Entsprechend hat sich Ypsomed für das Zurückfahren der Dividende entschieden.

Doch das Unternehmen, das zu fast 75 Prozent der Familie Michel gehört, verspricht, bald wieder auf das alte Gewinn- und Umsatzniveau zurückzukehren. Unter anderem mit der Ypsopump, der von Ypsomed selbst hergestellten Insulinpumpe. Und künftig auch mit dem Ypsopod, einer stark an den Omnipod angelehnten, kompakten Insulinpumpe. Ypsomed will diese bis 2023 auf den Markt bringen.

Hoher Besuch in neuer Fabrik

Für Testzwecke und die Marktlancierung soll die Insulinpumpe in Burgdorf hergestellt werden. Danach werde die Produktion ins ostdeutsche Schwerin verschoben, wie Ypsomed-Chef Michel sagt. Dort nimmt das Unternehmen derzeit eine neue Fabrik in Betrieb. Ypsomed wird mit dem neuen Werk die Produktionskapazitäten fast verdoppeln können. In Burgdorf sollen deswegen keine Stellen abgebaut werden. Zu Buche schlagen wird jedoch die Verschiebung von hundert Stellen nach Solothurn, wo Ypsomed ebenfalls über einen Standort verfügt.

Als Anreiz für den Bau der deutschen ­Fabrik erhält Ypsomed von der öffentlichen Hand 9,8Millionen Euro, wie das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht schreibt. Zur offiziellen Eröffnung des Werks Ende August hat sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn angemeldet, wie Michel stolz sagt.