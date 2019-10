Wo es noch Geld für Musiker gibt

Konnten Künstler früher von den Einnahmen aus CD-Verkäufen leben, ist das Geschäft heute ungleich schwieriger. Oliver Rosa, Organisator des Swiss Music Award schätzte einmal, dass in der Schweiz vielleicht noch knapp ein Dutzend Künstler gut von Musik leben können.

Künstlern entgeht Geld

Spotify bezahlt für einen Song, der eine Million Mal gespielt wird, umgerechnet rund 5000 Franken. «Rund 10 Prozent davon gehen an den Künstler», sagt Mattias Hjelmstedt, Geschäftsführer und Mitbegründer des Zuger Start-ups Utopia Music.

Spotify weiss zumindest genau, wann welcher Nutzer welchen Song hört. Doch das ist nicht überall der Fall: «Es gibt mehr Musikhörer denn je, doch die Künstler erhalten eher ­weniger», sagt der Techunternehmer. Denn Songwriter und Interpreten würden nicht alle Tantiemen für Musiknutzung bekommen, die ihnen zustehen. «Musik wird heute an vielen Orten gespielt, wo nichts dafür bezahlt wird», so Hjelmstedt – etwa in Webradios, die von niemandem erfasst würden.

Die Verwertung von Musikrechten ist komplex. Das fängt damit an, dass ein Song rechtlich zwei Teile hat: So hat der Autor eines Songs das Urheberrecht daran. Singt und spielt das Lied jemand anderes, hat der Interpret ein Leistungsschutzrecht. In der Schweiz kümmern sich zwei staatlich beaufsichtigte Verwertungsgesellschaften darum, dass die Musiker an ihr Geld kommen: die Suisa erhebt die Tantiemen, Swissperform treibt die Leistungsschutzrechte für Musiker und Produzenten ein.

Die Radios und TV-Stationen melden dabei der Suisa, welche Songs gespielt wurden. Um ­zu kontrollieren, ob die Meldungen korrekt seien, überwache die Verwertungsgesellschaft die Radiostationen mit einer eigenen Software, erklärt Suisa-Sprecher Giorgio Tebaldi. «Bei TV-Sendungen machen wir noch kein Monitoring», das sei aber geplant.

«In den grossen europäischen Ländern gelingt die Erhebung von Verwertungsrechten recht gut», sagt Lorenz Haas, Geschäftsführer der IFPI Schweiz, der Landesgesellschaft des International Federation of the Phonographic Industry. «Doch die haben Probleme, die Rechte in neuen, digitalen Märkten wie zum Beispiel ausländischen Webradios zu erfassen.» Hier könnten IT-Dienstleister wie Utopia helfen.