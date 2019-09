Wo Banknoten zu Schnipseln werden

Banküberfall? Nein, Geldtransport! Der Offroader hält mitten auf der Amthausgasse in der Berner Altstadt, zwei Männer mit Maschinenpistole springen raus, sie tragen Schutzweste, Helm und Sonnenbrille und halten den Verkehr an, weisen Fussgänger an, stehen zu bleiben.