Wie schnell das Bargeld aus der Schweiz verschwinden könnte

Schweizer setzen gerne auf Bewährtes und ändern ihre Gewohnheiten nur langsam. Das zeigt sich besonders beim Bargeld. Während sich Schweden das Ziel gesetzt hat, bis 2023 bargeldlos zu sein und in China die Rechnung im Restaurant per Lächeln in eine Kamera beglichen werden kann, bezahlen die Schweizer nach wie vor gerne mit Münz und Nötli. Auch in der Schweiz ist Bargeld auf dem Rückzug, auch hier sind Kartenzahlungen und Bezahl-Apps, wie Twint, auf dem Vormarsch. Das belegt der kürzlich neu aufgelegte Swiss Payment Monitor der Zürcher Hochschule für Angewandte ­Wissenschaften.