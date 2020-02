Wie problematisch sind hohe Leistungsbilanzüberschüsse?

Von Mathias Binswanger (publiziert am Fri, 21 Feb 2020 04:00:50 +0000)

Die Schweiz und Deutschland haben einiges gemeinsam. Unter anderem die Tatsache, dass beide

Länder einen erheblichen Überschuss in der Leistungsbilanz ausweisen. Diese umfasst alle Ausgaben

und Einnahmen einer Volkswirtschaft gegenüber dem Ausland. Den grössten Anteil dieses

Überschusses macht dabei der Handelsbilanzüberschuss aus, also die Differenz zwischen Exporten

und Importen von Gütern. In absoluten Zahlen erzielte Deutschland 2019 zum vierten Mal in Folge

den höchsten Überschuss aller Länder. Beziehen wir den Leistungsbilanzüberschuss hingegen auf die

Grösse des BIP, dann ist er in der Schweiz noch einiges höher. In Deutschland macht der

Leistungsbilanzüberschuss rund 7 Prozent des BIP aus, während der Anteil in der Schweiz um die 10

Prozent liegt.

Geht es um die ökonomische Interpretation des Leistungsbilanzüberschusses, dann ist mit der

Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und der Schweiz allerdings Schluss. In der Schweiz wird der

Überschuss allgemein als ein Zeichen der Stärke der Schweizer Exportwirtshaft interpretiert, die uns

zusätzliches Wachstum beschert. In Deutschland ist das hingegen ganz anders. Dort gilt der

Überschuss als Hypothek, die man am liebsten loswerden möchte. Einerseits ist da die Kritik von

Aussen. Besonders die USA unter Präsident Trump ist mit dem Deutschen Überschuss unzufrieden.

Den grössten Teil des Überschusses erzielt Deutschland nämlich mit Exporten in die USA, wo

demzufolge ein beträchtliches Handelsbilanzdefizit mit Deutschland besteht. Also befürchtet man in

Deutschland, zum Ziel weiterer Handelssanktionen zu werden.

Doch es ist nicht nur die Angst vor den USA, welche Ökonomen in Deutschland den

Leistungsbilanzüberschuss kritisieren lässt. Gerne wird auch mit dem in Deutschland beliebten aber

in der Schweiz weitgehend unbekannten Begriff der Investitionslücke argumentiert. Gemäss dem

Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, reflektiert

der deutsche Leistungsbilanzüberschuss einen riesigen öffentlichen und privaten Investitionsmangel.

Die Argumentation lautet dabei wie folgt. Deutschland spart zwar viel, aber investiert diese

Ersparnisse nicht im eigenen Land. Stattdessen fliesst das Geld ins Ausland wie etwa in die USA, wo

es zur Finanzierung des dortigen Handelsbilanzdefizits verwendet wird. Umgekehrt fehlt dieses Geld

in Deutschland, um dort dringend benötigte private und öffentliche Investitionen zu finanzieren. Also

würden wir in einer besseren Welt leben, so die Schlussfolgerung, wenn Deutschland mehr Geld im

eigenen Land investierte und dieses nicht mehr ins Ausland flösse. Dann würde auch der

Leistungsbilanzüberschuss grossenteils verschwinden, weil das Ausland kein Geld mehr hätte, um

weiterhin auf hohem Niveau Importe aus Deutschland zu finanzieren. Sollte die Politik somit alles

daransetzen, um den Leistungsbilanzüberschuss abzubauen?

Die Antwort lautet: nein. Die eben skizzierte Argumentation beruht auf einem Fehlschluss. Eine

Investitionslücke in der eben beschriebenen Form kann es in einer modernen Wirtschaft gar nicht

geben. Es existiert kein fixer Fonds von Ersparnissen, der entweder im Inland oder im Ausland

investiert wird. Über Bankkredite ist es jederzeit möglich, weiteres Geld zur Finanzierung von

Investitionen zu schaffen. Im Nachhinein sehen wir dann in der volkswirtschaftlichen

Gesamtrechnung sowohl eine Zunahme der Investitionen als auch der Ersparnisse. Der Anstieg der

Ersparnisse entspricht in diesem Fall dem zusätzlichen Einkommen, welches durch die

kreditfinanzierten Ausgaben für die Investitionen entstanden ist.