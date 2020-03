Wie Poststellen gerettet werden könnten

Was tun, wenn immer weniger Kunden in die Poststellen kommen? Diese Frage stellt sich die Post seit langem. Sie hat vor allem eines gemacht: Das Netz an Postagenturen mit Partnern stetig ausgebaut und dafür eigene Poststellen geschlossen.

2017 präsentierte die Post in einem Plan, welche Poststellen sie überprüfen will – sprich: welche wohl geschlossen werden – und welche gesichert sind. Doch eine Garantie für gesicherte Niederlassungen gibt es laut dem Plan nur bis 2020. Was danach kommt, ist offen. Die nächste Welle an Postschliessungen könnte also schon in diesem Jahr drohen.