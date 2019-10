Wie ein Kauf von UPC durch Sunrise doch noch klappen könnte

Freenet hat nicht vor, seine Aktien an Sunrise kurzfristig abzustossen. Firmenchef Christoph Vilanek will diese Beteiligung erst in zwei Jahren neu beur­teilen. In der Vergangenheit hatte sich Vilanek jedoch offen für einen Verkauf gezeigt, sollte der Preis stimmen. Seither halten sich Spekulationen, Freenet könnte bei einer passenden Gelegenheit aussteigen.

Die Sunrise-Aktie kostete bei Börsenschluss 78.60 Franken. Damit ist der Freenet-Anteil von knapp 25 Prozent rund 868 Millionen Franken wert. Freenet hatte sich am lautesten und vehementesten gegen eine Übernahme von UPC gestellt. Vilanek kritisierte den hohen Kaufpreis von 6,3 Milliarden Franken und die angebliche «industrielle Logik». Es mache keinen Sinn, mit dem Aufkommen des neuen Mobilfunkstandards 5G in eine veraltete Technologie wie Kabelnetze zu investieren.

Weil sich im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung eine Stimmenmehrheit gegen die Übernahme von UPC abzeichnete, machte Sunrise am Dienstag in letzter Minute einen Rückzieher. Noch am selben Tag erklärte Sunrise-Chef Olaf Swantee den Deal für «tot».

Zwei Briefe an Belegschaft

Diese deutliche Ansage sorgte bei UPC Schweiz zunächst für Verwirrung. In der internen Kommunikation an die Mitarbeiter hiess es zuerst: «Sunrise und Liberty Global zeigen nach wie vor Entschlossenheit, die Transaktion durchzuführen, und haben sich bereit erklärt, weiterhin Möglichkeiten zu prüfen, um die erforderliche Genehmigung der Aktionäre zu erhalten und die Transaktion abzuschliessen.» Auffallend ist: Diese Erklärung deckt sich mit der öffentlich geäusserten Ansicht von Malone.

In einem zweiten Schreiben an die Angestellten ruderte der Kabelnetzbetreiber später aber zurück. Das Unternehmen habe die Absicht von Sunrise zur Kenntnis genommen, nach dem geplatzten Kauf als eigenständiger Anbieter weiterzumachen.