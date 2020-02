Wie die Credit Suisse von Ghanas Schokolade-Boom profitieren will

Die Reise Akufo-Addos ist aber auch aus einem anderen Grund speziell: Es ist der erste offizielle Schweiz-Besuch eines afrikanischen Staatsoberhauptes seit 60 Jahren. Der 75-jährige Akufo-Addo folgt damit einer Einladung von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Akufo-Addo ist seit drei Jahren Staatschef und will Ghana zur führenden Wirtschaftsnation auf dem Kontinent machen.

Das Land mit rund 30 Millionen Einwohnern gilt auf dem Kontinent als Vorzeigedemokratie. Der Internationale Währungsfonds stellte kürzlich fest, dass die wirtschaftlichen Aussichten Ghanas sehr gut seien. Das liege an der vorausschauenden Wirtschaftspolitik, der attraktiven Rohstoffindustrie und einem verlässlichen Bankensystem. Von diesem Ruf will die Nation profitieren. Ghana soll der Hub für Exporte aus Afrika in die Welt werden, so Finanzminister Ken Ofori-Atta kürzlich gegenüber Bloomberg.

Staatliche Qualitätskontrolle

In den Plänen der Regierung kommt der Schweiz eine grosse Bedeutung zu – vor allem die Credit Suisse soll bei der Finanzierung helfen. Obwohl die ghanaische Volkswirtschaft relativ klein ist, ist Ghana nach Südafrika der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz in Afrika. Schweizer Firmen beziehen von dort vor allem Gold und Kakao. Der Fokus beim aktuellen Staatsbesuch liegt auf der Kakao-Branche, so Sommarugas Sprecherin Géraldine Eicher. Das zeigt sich auch im Programm: Akufo-Addo soll am Samstag mit seiner Entourage die Halba-Schokoladenfabrik in Pratteln BL besuchen.