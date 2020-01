Weiteres Mandat für BKW-Chefin Suzanne Thoma

Die Aufgaben als Chefin beim Berner Energiekonzern BKW scheinen Suzanne Thoma noch nicht voll auszulasten. Die Managerin, so wurde am Mittwoch bekannt, soll in den Verwaltungsrat der Handelsgruppe Valora gewählt werden. Es wäre nicht das erste Verwaltungsratsmandat für Thoma. Sie sitzt bereits in den Gremien der beiden Industrieunternehmen OC Oerlikon und Schaffner.