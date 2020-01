Davos ist bloss ein Schaufenster

Am 21. Januar beginnt in Davos das Weltwirtschaftsforum – meist bloss als WEF bezeichnet – zum 50. Mal. Die Veranstaltung in den Bündner Bergen, wo sich die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Eliten der Welt jährlich für vier Tage zusammenfinden, gilt vielen als Paradebeispiel jener Welt, die gerade im Untergehen ­begriffen ist. Es ist die Welt der Globalisierung, in der sich Nationen den Wünschen grosser Konzerne zu beugen haben, weil sie sonst von diesen gemieden werden. Dann ­drohen ausbleibende Investitionen und Steuerausfälle. Es ist auch die Welt, in der gigantischer Reichtum als Ausdruck von wirtschaftlichem Erfolg gefeiert wird und in der die wirtschaftlichen Spitzen ganz selbstverständlich der Politik die Agenda diktieren.