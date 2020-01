Was der Credit Suisse in der Khan-Affäre von der Aufsicht droht

Die Affäre um die Beschattung des Bankmanagers Iqbal Khan im Auftrag der Credit Suisse wird den Finanzplatz auch in diesem Jahr in Atem halten. Zum einen laufen zwei strafrechtliche Untersuchungen in dem Fall, ausgelöst durch Anzeigen durch Khan selbst und durch jene, die das Detektivbüro Investigo gegen Khan erstattet hat.