Diese Baustellen erwarten den neuen SBB-Chef

Das zerrüttete Vertrauen der Kunden

Die wichtigste Währung im Bahnverkehr ist das Vertrauen der Kunden. Es hat in der letzten Zeit aber abgenommen. Ein ganzer Strauss an Gründen hat das Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zum einstigen Nationalheiligtum SBB erschüttert. Erfolge, wie der kontinuierliche Ausbau der Kapazität und die zumindest stagnierenden Preise, konnten Probleme nicht aufwiegen.

Daher braucht es von Ducrot vor allem viel und vor allem ehrliche Kommunikation. Wohin soll es gehen, womit will die Bahn vorwärtsmachen, wie sollen leidigere Themen gelöst werden? Diese Strategie muss von Anfang an nicht nur in den Köpfen der SBB-Spitzen präsent sein, sondern sie muss bis zu den Kundinnen und Kunden gelangen.

Das Vertrauen der Mitarbeiter

Nur bei 46 von 100 Punkten lag das Vertrauen in die Führungscrew der SBB unter Andreas Meyer in einer internen Bewertung in diesem Jahr. Das ist schwach. Zudem ist das Vertrauen in die Konzernleitung in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Da muss man zulegen können. Denn die Rechnung ist einfach: Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden und haben Vertrauen in die Führung, hat das positive Auswirkungen auch auf den Pendleralltag.

Die neuen Züge I

Die Bombardier-Doppelstöcker sind ein leidiges Thema, das auch Ducrot beschäftigen wird. Dabei geht es einerseits darum, daran zu arbeiten, dass die Züge ihren schlechten Ruf dereinst abstreifen können. Da helfen sicher die weniger werdenden technischen Schwierigkeiten der letzten Wochen. Andererseits geht es auch um Auseinandersetzungen mit Bombardier wegen allfälliger Strafzahlungen, weil die Züge zu spät geliefert worden sind. Und drittens stellt sich auch die Frage, ob die SBB die Option für weitere Züge des Typs ziehen.

Hier glänzt der neue Bombardier-Doppelstöcker noch. Wegen seiner anhaltenden technischen Schwierigkeiten hat er jedoch bereits an Glanz verloren. Foto: Walter Bieri/Keystone