Warum die UBS Zürich verlässt

Noch vor wenigen Jahren setzten zahlreiche Konzerne wie die UBS oder auch die Credit Suisse viel stärker auf Drittfirmen, an die sie Aufgaben und damit Jobs auslagerten. In Indien oder Osteuropa lockten billige Arbeitskräfte und damit vermeintlich tiefere Kosten. So meldete der indische Auslagerungsverband Nasscom jahrelang Wachstumsraten von 12 Prozent und mehr. Der gesamte Sektor setzte in Indien im vergangenen Jahr 180 Milliarden Dollar um. Das ist mehr als ein Viertel des Bruttoinlandprodukts der Schweiz.

Das neue UBS-Businesscenter in Biel BE. (Bild: ZVG)

Doch der Boom ist schon seit einiger Zeit vorbei. Die Branche wächst zwar noch, aber mit Raten deutlich unterhalb von 10 Prozent. Die Vorteile, die das Auslagern auf dem Papier versprach, haben sich oft nicht realisieren lassen. Die Reibungsverluste sind zu gross, die Kosten am Ende kaum tiefer. In den letzten Jahren haben daher Grosskonzerne ihre Strategie geändert, lokale Niederlassungen eröffnet und die Arbeitnehmer wieder zurückgeholt.

Auch Schweizer wollen nach Indien

Statt eines Heers von Tausenden externen Arbeitskräften setzen die Grossbanken wieder auf eigene Mitarbeiter. «Wir wollen das Wissen im Konzern behalten», so Harald Egger, er ist bei der UBS Länderchef für Indien und Leiter der Corporate Services und Sourcing. In dieser Funktion hat er in den letzten Jahren die Strategie der neuen Businesszentren umgesetzt. Jede Firma müsse sich heute entscheiden, was sie selber herstellen wolle und welche Funktionen sie auslagern könne.

«Die Mitarbeiter bleiben eher an Bord, wenn sie beim Unternehmen angestellt sind, als wenn sie für einen externen Dienstleister arbeiten», so Egger. Sie fühlen sich mit der Firma verbunden und wollen an verschiedenen Standorten des Konzerns ihre Karriere verfolgen. «Wir haben auch Schweizer, die in Indien arbeiten wollen», so Egger.

Das Bild, dass beim Auslagern nur unqualifizierte Mitarbeiter eingestellt würden, stimme schon lange nicht mehr. «Wir beschäftigen Quantenphysiker in China und IT-Experten in Polen und Indien», so Egger. Der Bedarf an solchen Fachkräften lasse sich in der Schweiz nicht mehr decken. Über 13'000 interne und externe Mitarbeiter arbeiten in den Gebäuden der verschiedenen Businesscenter weltweit. Der Konzern beschäftigt insgesamt rund 67'000 Mitarbeiter.