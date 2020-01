Wall-Street-Rally hievt Schweizer Börse auf Rekordhoch

Der Leitindex SMI stieg vorübergehend bis auf 10.961 Punkte, bevor Anleger einen Teil ihrer Gewinne ins Trockene brachten. Zuletzt notierte das Barometer der 20 grössten börsenotierten Unternehmen noch um 0,3 Prozent höher bei 10.918 Zählern.

Zu den Gewinnern gehörten Unternehmen mit einem konjunktursensitiven Geschäft. Die Aktien des Uhrenkonzerns Swatch stiegen um 1,8 Prozent, die des Luxusgüter-Herstellers Richemont um 0,2 Prozent.

Furcht vor Coronavirus

Beide Titel hatten jüngst stark an Wert verloren, weil die Anleger befürchteten, dass wegen des Coronavirus die für die Branchen wichtigen chinesische Kunden ausbleiben könnten. Die UBS-Anteile zogen 1,5 Prozent an, nachdem sie am Vortag wegen der von der Grossbank zurückgeschraubten Finanzziele abgestürzt waren.

Am breiten Markt rückten die Zur-Rose-Aktien um 4,7 Prozent vor. Die Online-Apotheke steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr auch dank Zukäufen um 30 Prozent auf 1,57 Milliarden Franken und bekräftigte die 2022 angepeilten Ziele.

Berset äussert sich in Davos zu Virusausbreitung Der Schweizer Gesundheitsminister nahm am WEF das Thema Coronavirus auf.

Coronavirus beeinflusst Schweizer Wirtschaft vorerst wenig

Die Zahl der durch das neu entdeckte Coronavirus ausgelösten Todesfälle steigt. Der Ausbruch weckt Erinnerungen an das Schwere Akute Atemwegssyndrom (Sars), das ebenfalls in China seinen Ursprung hatte und an dem 2002/03 weltweit fast 800 Menschen starben. Derzeit verspürt die Schweizer Wirtschaft laut Beobachtern aber noch kaum negative Auswirkungen. Nachfolgend ein Überblick über mögliche Folgen:

Könnte die Weltwirtschaft unter einer Pandemie leiden?

Die Ökonomen Victoria Fan, Dean Jamison und Lawrence Summers haben 2017 untersucht, wie hoch der erwartete jährliche Verlust durch das Risiko einer Pandemie – einer länder- wie kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit – weltweit sein dürfte. Sie kommen auf etwa 500 Milliarden Dollar. Das hört sich nach sehr viel an, entspricht aber weniger als einem Prozent der globalen Einkünfte.

Eine Untersuchung der Commission on a Global Health Risk Framework for the Future schätzt, dass pandemische Krankheitsfälle die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert über sechs Billionen Dollar kosten würden – mehr als 60 Milliarden Dollar pro Jahr.

Wie stark ist die Sorge hierzulande?

Aufgrund der aktuellen Informationen zum Coronavirus gebe es sicherlich noch keinen «Grund zur Panik», sagt Jan Atteslander, Leiter Aussenwirtschaft bei Economiesuisse auf AWP-Anfrage. Beim Dachverband der Schweizer Wirtschaft erwartet man entsprechend derzeit noch keine spürbaren negativen Rückwirkungen auf die Schweizer Aussenwirtschaft und die hiesigen Unternehmen.