«Zu viele Regeln killen die Motivation der Pflegenden»

Herr de Blok, Ihre Pflegeorganisation Buurtzorg kommt trotz 15'000 Angestellten praktisch ohne Hierarchie und Management aus. Was hat Sie vor 15 Jahren veranlasst, dieses Unternehmen zu gründen?

Ich bin ausgebildeter Krankenpfleger und habe lange in diesem Beruf gearbeitet. Später war ich als Manager in Heimpflegeins­titutionen tätig. Mir wurde immer deutlicher bewusst, wie katastro­phal die Auswirkungen des New-Public-Managements sind.