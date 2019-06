Wabco geht definitiv in deutsche Hände über

Auch wenn die Generalversammlung in den USA stattfand: Den Hauptsitz hat Wabco in Bern. Im März hatte der Konzern ihn von Belgien in die Schweiz verlegt. Rund 40 Wabco-Kaderleute arbeiten inzwischen am Ostring, wo die SRG einen Teil ihres Hochhauses vermietet hat.

Technologiezentrum ade?

Wabco plante zudem, in Bern ein Kompetenzzentrum für neue Technologien aufzubauen – Stichwort selbstfahrende Lastwagen. «Ausschlaggebend war unter anderem die Nähe zu spezialisierten Forschungsabteilungen an den Hochschulen, zu anderen Industriepartnern und zu nationalen Bewilligungsbehörden», teile der Kanton damals mit. Und offenbar honorierte der Kanton den Zuzug mit einem grosszügigen Steuerrabatt, womöglich wurde die maximal mögliche Gewinnsteuerbefreiung über zehn Jahre gewährt.

Künftig ist Wabco mit seinen 16000 Angestellten aber kein eigenständiges Unternehmen mehr. ZF, die neue Muttergesellschaft, will Wabco bis Anfang nächsten Jahres vollständig übernehmen. Die wichtigen Entscheidungen werden dann in der ZF-Zentrale in Friedrichshafen am Bodensee getroffen statt in Bern.

ZF ist einer der weltweit grössten Zulieferer der Automobilindustrie. Just die Bremssysteme von Wabco haben den Deutschen aber noch gefehlt, um eine komplette Produktpalette anbieten zu können. Offen ist nun, ob es ZF zulassen wird, dass Wabco in Bern ein eigenes Technologiezentrum aufbaut.

Bern könnte Rabatt streichen

Was die Übernahme für den Standort Bern bedeutet, wollten gestern auf Anfrage des «Bundes» weder Wabco noch ZF kommentieren. Und der Kanton Bern äussert sich generell nicht zu einzelnen Ansiedlungsvereinbarungen. Bei früherer Gelegenheit hielt die Volkswirtschaftsdirektion in Sachen Wabco jedoch fest, dass ein Vertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet worden sei und dass der Kanton bei Nichterfüllen der Verpflichtungen einen Anspruch auf Rückforderungen habe. Sprich: Schafft Wabco die versprochenen Stellen nicht, streicht der Kanton den Steuerrabatt nachträglich wieder.