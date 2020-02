Thiam erhält von der Credit Suisse rund 30 Millionen Franken

Er wusste wohl, was ihn erwartet. Das Unheil hatte sich über Tage wenn nicht Wochen angekündigt. Als Bankchef Tidjane Thiam am Donnerstagnachmittag den holzvertäfelten Konferenzsaal seiner Bank betrat, wusste er, dass der Verwaltungsrat ihm den Rücktritt nahelegen würde. «Es ist ja nicht so, dass die Dinge gestern vom Himmel gefallen sind», sagt Severin Schwan, Vizepräsident des CS-Verwaltungsrats. «Allen war klar: So geht es nicht weiter.»