Teslas Drahtseilakt in Deutschland

Es ist ein gutes Urteil – trotz aller Zerstörung. Befremdlich waren dafür die Aussagen einiger Grüner und der Industrielobby, die die Urteilsfindung begleiteten.

Die Ansiedlung ist für ganz Deutschland ein Prestigeprojekt. Dazu kommen die ganz praktischen Auswirkungen: 500'000 Fahrzeuge im Jahr sollen hier einmal produziert werden, 12'000 Menschen will das Unter­nehmen dafür Arbeit geben. Zulieferer müssen noch hinzugerechnet werden. Mehr Menschen, die Steuern zahlen, einkaufen und ihre Kinder auf Schulen schicken.

Umweltschutzfragen, die bei vielen anderen Projekten längst zum Aus geführt hätten, wurden handhabbar gemacht.

Die Brandenburger Landesregierung hat deshalb für die Ansiedlung eigens die «Tesla-Taskforce» gegründet. Sie soll dem Unternehmen möglich machen, was in Deutschland unmöglich erscheint: Baubeginn noch in diesem Frühjahr, Produktionsbeginn kaum 15 Monate später. Umweltschutzfragen, die bei vielen anderen Projekten längst zum Aus geführt hätten, wurden handhabbar gemacht. So verbraucht die Tesla-Produktion voraussichtlich so viel Wasser wie ganz Brandenburg, und das in einer Gegend mit vielen Schutzgebieten. Das Bewilligungsverfahren war rekordverdächtig schnell.

Die Vorschriften wurden so offensichtlich und derart stark gedehnt, dass Tesla und die Regierung nur froh sein können, dass diese Praxis noch einmal vor Gericht kam. Der Drahtseilakt Tesla ist nun rechtssicher.