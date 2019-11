Bericht zu Postauto-Affäre: Leuthard trägt Mitschuld

Dennoch hätten die zuständigen Behörden damals nichts unternommen, was die Kommission «nicht nachvollziehen kann». So habe es das Verkehrsdepartement versäumt, die strategischen Ziele für die Post anzupassen. Weiter seien der Informationsfluss und die Koordination zwischen dem Bundesamt für Verkehr und Departement in Sachen Postauto «unzureichend» gewesen.

Kritik gibt es auch dafür, wie Bundesrat und Behörden nach Bekanntwerden der Postauto-Affäre im Februar 2018 mit der Angelegenheit umgegangen sind. Im «Grossen und Ganzen» hätten die Bundesorgane angemessen reagiert, schickt die Kommission voraus. Aber: Insgesamt hätten Landesregierung und Behörden «defensiv gehandelt», was Eingriffe des Bundes beim staatsnahen Betrieb betreffen, und sich «weitgehend auf die Arbeiten der Post verlassen».

Blick über die Landesgrenzen hinaus

Die Kommission hat sich in ihrem Bericht auch mit Carpostal France beschäftigt. Die Post hat die ehemalige französische Tochtergesellschaft inzwischen verkauft. Die Aufarbeitung der Affäre zeigte, dass Carpostal nur dank Subventionsbetrug in der Schweiz tiefere Preise anbieten und auch unrentable Linien betreiben konnte.

Der Ausschuss kommt zum Ergebnis, dass sich das Verkehrsdepartement und die Finanzverwaltung regelmässig über die Postauto-Aktivitäten in Frankreich erkundigten. Das Gremium bemängelt aber, dass sich die Behörden hätten kritischer zeigen müssen.

Die Kommission will auch abklären lassen, inwiefern die Finanzhilfen der Post an Carpostal France mit dem Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vereinbar sind. Damit sollen «gegebenenfalls Lehren für alle bundesnahen Unternehmen gezogen werden können».

Aufgrund ihrer Untersuchungsergebnisse hat die Kommission 15 Empfehlungen an den Bundesrat abgegeben. So wird die Landesregierung aufgefordert, ein Konzept zur Erkennung und Lösung von Zielkonflikten bei Bundesbetrieben zu erarbeiten und mehr Informationen von den Unternehmen zu verlangen.

Das Gremium ersucht den Bundesrat zudem, die Vorgaben für die internen Aufsichtsinstrumente der staatsnahen Unternehmen zu verstärken. Gemeint sind etwa Risikomanagement, interne Kontrollen und die Einhaltung von Firmenrichtlinien.

Schliesslich soll der Bundesrat dafür sorgen, dass die Eidgenossenschaft über Hilfsmittel verfügt, wenn es bei Staatsbetrieben zu Krisensituationen kommt.