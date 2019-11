Beim Swiss-Boarding heisst es künftig: Wilma

Fluggäste der Swiss und ihren Konzernschwestern Lufthansa und Austrian führen ein neues Konzept beim Einsteigen ein. Damit soll gemäss dem Lufthansa-Konzern Zeit gespart werden.

«Zwei Minuten hören sich erst einmal nicht viel an, sind aber schon rund zehn Prozent des Boarding-Prozesses», sagt Vicky Scherber, Senior Director der Abteilung Passenger & Baggage Processes Hub von Lufthansa in München, die seit einem guten Jahr an dem neuen System tüftelt. Nebenbei sollen mit der neuen Methode die stressigen Konflikte minimiert werden, die beim Gerangel um den richtigen Sitz und ausreichenden Platz für das Handgepäck entstehen.