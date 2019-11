Spuhler holt Doris Leuthard in Verwaltungsrat

Der Zughersteller Stadler holt Doris Leuthard in den Verwaltungsrat. Die ehemalige Bundesrätin soll an der Generalversammlung am 30. April gewählt werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Leuthard hat auch noch bei anderen Unternehmen VR-Mandate, etwa bei Coop und Bell. In der Politik wurde zuletzt über eine Wartefrist für ehemalige Mitglieder des Bundesrats diskutiert.