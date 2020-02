Sie will die Macho-Kultur an der Wall Street auflösen

Doch Wood bohrt keine dünnen Bretter, ihre Experten haben sich die Chips in den Tesla-Wagen genau angesehen. Mehr als vier Jahre seien die Tesla-Leute allen anderen voraus, was die technischen Details angehe. Und überhaupt: Wenn in einigen Jahren viele Robotertaxis durch die Städte kurven, dann sei der Vorsprung von Tesla uneinholbar. Dass Kritiker Tesla eine Kultur mangelnder Kostenkontrolle vorwerfen, stört die US-Investorin offenbar nicht.

Doch Wood investiert nicht nur in Unternehmen, die alte Strukturen aufbrechen. Sie tut es mit ihrem Unternehmen auch selbst. Wood stellt die Ergebnisse ihres Researchs offen zur Verfügung, nicht hinter Zugangsschranken wie andere Gesellschaften. «Viele Leute schreiben uns an und sagen: ‹Hey, da und dort habt ihr aber unrecht.›» Wood setzt auf diese Schwarmintelligenz, was nicht ganz selbstlos ist. Ihre Podcasts und Blogeinträge sind schliesslich auch günstige Werbung.

Wenn Wood spricht, dann sausen ihre Arme umher, schlägt sie mit den Handkanten in die Luft, wackelt mit dem Zeigefinger oder zieht die Hände wie eine Ziehharmonika auseinander. Kaum ein Halbsatz, den sie nicht mit einer Bewegung unterstreicht. Die Frau, das ist offensichtlich, will gehört werden.