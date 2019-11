Schneller ins Flugzeug

Das Schweizer Start-up D Dyna hat ein System entwickelt, die auf der Steffenmethode aufbaut. Diese würde nämlich voraussetzen, dass alle Passagiere rechtzeitig und in der richtigen Reihenfolge zum Boarding bereit wären. Um diese Unwägbarkeit zu eliminieren, setzt die Firma auf ein Computerprogramm. Anstatt die Sitzplätze im Voraus zuzuweisen, weist die Software die Sitzplätze den Passagieren direkt am Gate zu. So kann die Reihenfolge der zugeteilten Plätze kontrolliert werden. Die Software kann das Boarding zudem so steuern, dass die Passagiere sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Familien und Gruppen können dabei weiterhin zusammensitzen. Das Programm teilt ihnen einfach Plätze nebeneinander zu. Passagiere können zudem weiterhin Plätze bei der Buchung reservieren, falls sie das wünschen. Diese werden dann für diese Passagiere reserviert, was gemäss den Entwicklern auf die Boardingdauer keinen grossen Einfluss hätte. Selbst wenn ein Drittel aller Passagiere einen Platz auswählte, blieben genügend Optimierungsmöglichkeiten.

Die finanziellen Gedanken

Es bleibt die Frage, warum die Airlines nicht einfach alle auf die deutlich schnelleren Methoden umstellen. Die Steffenmethode tönt zwar in der praktischen Umsetzung kompliziert, könnte aber bereits gut funktionieren, wenn auf dem Boardingpass neben der Sitznummer auch gleich eine Einsteigenummer aufgedruckt wäre. Der Passagier mit dem hintersten Fensterplatz hätte demnach die Nummer 1, der nächste die Nummer 2, und wie beim Anstehen in der Post könnten die Gate-Mitarbeiter die Passagiere so mittels Displayanzeige «aufrufen». So müssten die Reisenden nicht genau wissen, wie die Steffenmethode funktioniert, sondern nur ein System befolgen, welches sie bereits aus dem Alltag kennen.

Der Nachteil für die Airlines: Die Umstellungen kosten Geld, insbesondere wenn die Sitzplätze von einer Software vergeben werden und Familien einberechnen müssen, was die Komplexität erhöht.

Zudem dürfte man vermuten, dass etwas Chaos und der stets zu knappe Platz in den Gepäckablagen den Fluggesellschaften auch für Mehreinnahmen sorgen. So sind Passagiere eher bereit, etwas zu zahlen, um vor den anderen einsteigen zu dürfen. Die Wilma-Methode dürfte zudem den Anreiz erhöhen, kostenpflichtig einen Fensterplatz zu buchen, damit eingestiegen werden kann, wenn die Gepäckfächer noch leer sind.