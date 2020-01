Rekord der Schweizer Export-Wirtschaft

Vor dem Hintergrund der globalen Unsicherheit von Handelsstreitigkeiten und der Weltkonjunktur habe sich der hiesige Aussenhandel 2019 weiter positiv entwickelt, wenn auch in etwas abgeschwächter Form, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mit. Der Warenverkehr habe in beiden Handelsrichtungen Rekordwerte erzielt, und auch der Handelsbilanzüberschuss sei einer neuer Rekordwert.

Die für die Schweiz wichtigste Exportbranche, die Chemie-Pharmabranche, hat vor allem zum guten Ergebnis beigetragen mit einem positiven Saldo von 61,9 Milliarden Franken.

Überschuss von 2,0 Milliarden im Dezember

Im Dezember allein wurden Waren im Wert von 18,7 Milliarden Franken ins Ausland verfrachtet. Zum Vormonat, auf saisonbereinigter Basis, gingen die Exporte nominal um 1,2 Prozent und preisbereinigt (real) um 3,4 Prozent zurück. Die Importe erhöhten sich derweil um nominal 0,7 Prozent auf 16,7 Milliarden (real 0,2 Prozent). Dies ergibt für den letzten Monat des Jahres einen Überschuss von 2,0 Milliarden Franken.