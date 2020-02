Raiffeisen hat noch ein Millionenrisiko in der Bilanz

Neuer Schwung für das Anlagegeschäft

Auch die Investnet-Beteiligung verfolgte schon ein Ziel: die drittgrösste Bankengruppe weniger abhängig vom Zinsergebnis zu machen. Das ist bis heute nicht gelungen. 74 Prozent der Einnahmen von Raiffeisen stammen aus dem Zinsgeschäft, vor allem aus der Hypothekenvergabe. Nur dank geringerer Abschreibungen auf Kreditverluste und sinkender Zinskosten legte das Zinsergebnis im vergangenen Jahr leicht zu.

Um die Zinsabhängigkeit zu lockern, berät Raiffeisen eine neue Geschäftsstrategie: Die Bank will mehr Produkte verkaufen und so die Provisionseinnahmen erhöhen, etwa durch den Verkauf von Versicherungen. Beim Thema «Wohnen» will Raiffeisen nicht nur den Kauf finanzieren, sondern auch dabei helfen, die passende Immobilie zu finden und diese abzusichern. Im Sommer können Raiffeisen-Kunden zudem die automatisierte Vermögensverwaltung nutzen, die Vontobel programmiert hat. So soll das Anlagegeschäft neuen Schwung bekommen.

Banken sollen ihre Prozesse standardisieren

Die Frage ist nun: Wie stark kann Raiffeisen damit den Anteil der Zinserträge an den Gesamteinnahmen von derzeit 74 Prozent drücken? Huber will sich auf kein Ziel festlegen. «Wie der neue Ertragsmix am Ende aussehen wird, dazu ist es zu früh, Angaben zu machen», sagt er im Gespräch.

Immerhin: Dank eines Kostensenkungsprogramms bei Raiffeisen Schweiz von 100 Millionen Franken sank das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen um 3,6 Punkte auf 61,3 Prozent. Nun sollen die Raiffeisen-Banken selbst schlanker werden. Ein Jobabbauprogramm soll es aber nicht geben.

Huber will die Prozesse der Banken, wie zum Beispiel den Kreditvergabeprozess, gruppenweit standardisieren und digitalisieren. «Ich halte es für möglich, das Verhältnis von Kosten zu Einnahmen unter die Schwelle von 60 Prozent zu drücken», sagt Huber. Bleibt zu hoffen, dass die Kosten aus dem Investnet-Streit diese Rechnung nicht durcheinanderwirbeln.