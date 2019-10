Parteigutachten entlastet Migros-Regionalfürsten

Damien Piller, Präsident der Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg (MNF), soll unschuldig sein. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten, das die MNF in Auftrag gegeben hat, wie die Verwaltung der Genossenschaft in einer Mitteilung schreibt.

Piller wird vorgeworfen, sich beim Bau der Migros-Filialen in Belfaux und La Roche unrechtmässig bereichert zu haben. «Das unabhängige Audit zeigt deutlich, dass die vom Migros-Genossenschaftsbund (MGB) in Zürich gegen Damien Piller erhobenen Beschuldigungen haltlos sind», heisst es nun in der Mitteilung. Wer den von der Verwaltung der Migros Neuenburg-Freiburg in Auftrag gegebenen Expertenbericht erstellt hat, ist nicht angegeben.