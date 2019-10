Jetzt drängt Facebook in die Vorsorgemedizin

Diese Empfehlungen finden sich auf dem neuen Facebook-Tool «Preventive Health», das seit wenigen Tagen Nutzern in Amerika zur Verfügung steht. In einer ersten Phase beschränkt sich das präventivmedizinische Werkzeug auf die führenden Todesursachen Krebs und Herzkrankheiten sowie auf Grippe. Falls es ausreichend oft benutzt und geschätzt wird, soll es auch in anderen Ländern eingeführt werden.

«Laut der US-Gesundheitsbehörde Centers of Disease Control and Prevention versäumen Dutzende Millionen Menschen in den USA ratsame Vorsorgemassnahmen», sagt zur Begründung Freddy Abnousi, der bei Facebook die Gesundheitsforschung leitet. Faktoren wie Wissen, Erreichbarkeit und Kosten seien für viele Leute Hindernisse gegen Tests. Hier will Facebook helfen: In Zusammenarbeit mit US-Gesundheitsorganisationen gibt das Präventiv-Tool Nutzern Empfehlungen und führt sie zu qualifizierten Gesundheitszentren. Diese seien «in unterversorgten Gebieten tätig und behandeln alle, unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit», sagt Abnousi.

Steigt der Datenmissbrauch

Dass ausgerechnet das vielgeschmähte Sozialnetzwerk seine Nutzer in so intimen Fragen beraten soll, erscheint widersinnig. Facebook ist in den vergangenen Jahren wie keiner seiner Konkurrenten wegen Datenmissbrauchs kritisiert worden.

Auf der politischen Ebene wird die Facebook-App von Cambridge Analytica für den Wahlsieg von Donald Trump vor drei Jahren verantwortlich gemacht. Im Feld der Medizin sah sich Facebook Anfang Jahr genötigt, Wunderheiler und Impfgegner im Newsfeed auszubremsen. Und diesen September wurde aufgedeckt, dass mehrere Menstruationstracker von Nutzerinnen eingegebene Informationen ungefragt mit Facebook teilten, so etwa Daten über Geschlechtsverkehr.

Umso mehr bemüht sich Facebook jetzt, seine Nutzerschaft bezüglich Datensicherheit zu beruhigen. Nach Angaben des Unternehmens wird für die Empfehlungsliste ausschliesslich das Alter und Geschlecht verwendet. Falls sie es wollen, können Nutzer diese zwei Eckdaten im Vorsorge-Tool sogar verändern.

«Ihre Aktivität innerhalb von Facebook wird weder öffentlich gepostet noch an andere weitergegeben», beteuert die Datenschutzchefin Erin Egan. «Eingegebene Informationen werden sicher abgespeichert, und der Zugang zu ihnen bleibt auf eine Gruppe von Leuten begrenzt, die bei Facebook an dem Produkt arbeiten oder unsere Systeme warten.»