Was steckt hinter dem «Milliardärseffekt»?

Normalsterbliche, die ihre Ersparnisse in den besagten 15 Jahren in einen weltumspannenden Aktienfonds gesteckt hatten, mussten sich mit einer gut halb so hohen Rendite zufriedengeben. Wenngleich durchschnittlich 9,1 Prozent pro Jahr immer noch sehr ansehnlich ist. Augenfällig dabei: Der Performance-Verlauf zwischen milliardärskontrollierten Firmen und dem globalen Aktienmarkt ist nach der Finanzkrise von 2008/09 besonders stark auseinandergedriftet.

Im jüngsten Milliardärsbericht von UBS und PricewaterhouseCoopers ist deshalb vom «Milliardärseffekt» die Rede. Was macht diesen Effekt aus? Warum rentieren milliardärsgesteuerte Unternehmen so viel besser als andere börsenkotierte Gesellschaften? Die Autoren des Reports sehen dafür drei typische Charakterzüge als ursächlich an. Zuallererst: Für Milliardäre sind Risiken grundsätzlich positiv besetzt. Sie konzentrieren sich auf solche, die sie verstehen, und suchen nach Wegen, um die Risiken einzugrenzen.

Immer auf Ideensuche

Ferner zeichnen sich diese Unternehmertypen durch eine permanente Wachsamkeit aus – jede Opportunität wird darauf hin abgeklopft, ob sie sich in eine Geschäftsidee ummünzen lässt. Dabei, so der Report, lassen sich die Leute von Rückschlägen und Hindernissen nicht entmutigen. Zu guter Letzt zeichnen sich milliardärsgesteuerte Firmen dadurch aus, dass sie – ähnlich wie Unternehmen in Familienbesitz – eine langfristige Strategie verfolgen. Das schliesst die hohe Kunst mit ein, Ressourcen für Forschung und Entwicklung auf Produkte mit dem höchsten Wertpotenzial zu fokussieren. Aber auch kontinuierliche Investitionen in Fortbildung und Qualität der Beschäftigten gehören dazu.

Am ausgeprägtesten ist der Milliardärs-Effekt in den USA zu beobachten, wobei im Technologiesektor die Dominanz der Reichsten der Reichen besonders spürbar ist. Dahinter folgt China, wo sich die Wirtschaft unter dem Einfluss der dortigen Milliardäre «kontinuierlich neu erfindet», wie es im Report heisst. Begünstigt werde die Aufbruchstimmung durch die chinesischen Konsumenten, die neuen Geschäftsideen grundsätzlich offen gegenüberstünden.

Der Milliardärs-Effekt ist offenbar nicht davon abhängig, dass Firmen ganz oder mehrheitlich im Besitz eines Milliardärs sind. Ebenso wenig spielt eine Rolle, ob die Firmen börsenkotiert oder in privatem Besitz sind. Ausschlaggebend ist vielmehr: Übt der Unternehmer-Milliardär einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftsstrategie und -tätigkeit aus?