Migros überholt Coop bei Kleinstläden

Am Sonntag oder am Abend noch schnell was Kleines einkaufen? In Tankstellen und sogenannten Convenience-Shops ist das möglich. Was für Kunden praktisch ist, ist für die Detailhändler ein einträgliches Geschäft. Die beiden Grossen – Coop und Migros – teilen auch in diesem Segment einen grossen Teil des Umsatzes unter sich auf.