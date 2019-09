Migros-Tochter verschickt die falschen Lohnauszüge

Grosses Verwechslungschaos bei der Migros-Tochter Micarna: Viele der über 3000 Mitarbeiter im Fleischverarbeitungsbetrieb erhielten am Mittwoch per Post zusätzlich zum eigenen Lohnauszug jeweils den eines anderen Mitarbeiters, wie 20min.ch berichtet. Andere erhielten wiederum gar keinen. «Die Verwechslung war heute Tagesgespräch. Die Angestellten haben sich extrem darüber aufregt. Niemand will, dass der andere erfährt, wie viel er verdient», sagt R. A.* (24).