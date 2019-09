Migros Aare streicht 300 Stellen

Unklar war bislang, wie stark das Personal von den Sparmassnahmen betroffen sein wird. Gestern hat die Genossenschaft, die in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig ist, die Katze aus dem Sack gelassen: Rund 300 Stellen wird sie in den nächsten zwei Jahren streichen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 12000 Mitarbeitende. Der Abbau betrifft also rund 2,5 Prozent der Belegschaft.

Die Migros begründet die Fokus-Sparmassnahmen mit dem intensiven Wettbewerb im Detailhandel und der sinkenden Rentabilität.

Freiwilliger Sozialplan

Wie die Migros gestern mitgeteilt hat, soll der Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich erfolgen – sprich: nach Möglichkeit über eine natürliche Fluktuation. Gleichzeitig hält die Detailhändlerin im Communiqué aber auch fest, dass bereits per Ende ­Oktober 20 Angestellte in der ­Betriebszentrale in Schönbühl die Kündigung erhalten werden. Die Betroffenen seien heute persönlich informiert worden. Eine Obergrenze, wie viele Kündigungen im Rahmen des Stellen­abbaus maximal ausgesprochen werden, wollte die Genossenschaft auf Anfrage nicht fest­legen.

Nicht nur in der Zentrale werden Stellen gestrichen, betroffen sei «die ganze Organisation entlang der gesamten Wertschöpfungskette», sagte Migros-Sprecherin Andrea Bauer. Ob die Personalkosten mit dem Abbau der 300 Stellen auf dem Niveau sind, das sich die Führungscrew vorstellt, oder ob weitere Massnahmen die Belegschaft treffen werden, konnte Bauer gestern nicht sagen. Es sei momentan noch zu früh, konkrete Aussagen darüber zu machen, welche Massnahmen sinnvoll seien und ob Leistungen betroffen sein könnten.

Da der Abbau über die Dauer von zwei Jahren erfolgt, handelt es sich juristisch nicht um eine Massenentlassung. Somit ist die Migros nicht verpflichtet, einen Sozialplan zu erarbeiten. Trotzdem habe sie mit den Sozialpartnern freiwillig einen Sozialplan erarbeitet, teilte die Migros mit. Welche konkreten Hilfen und Abfindungen für die Betroffenen dieser vorsieht, will die Migros nicht bekannt geben.

Personalisiert einkaufen

Das Sparprogramm erfolgt im Rahmen einer Strategieanpassung mit dem Namen Polaaris. Mit Polaaris will die grösste der zehn regionalen Migros-Genossenschaften einerseits das Kerngeschäft – also die Supermärkte – stärken und andererseits neue, auch digitale Geschäftsmodelle vorantreiben. Dabei soll es laut Website unter anderem keine Rolle mehr spielen, ob die Kunden im Laden oder online einkaufen. Zudem will die Migros Aare Daten konsequent auswerten, um «die Kundinnen und Kunden per­sonalisiert zu bedienen, die Sortimentsgestaltung vorausschauend und aktiv zu planen und die Logistikkette permanent zu optimieren».