«Maximal zwei Häuser oder Wohnungen»

Ein riesiger schneeweisser Turm in der Hamburger Hafencity, seit Kurzem die Zentrale der Maklerkette Engel & Völkers. Christian Völkers, perfekter Anzug, perfekte Haare, wirkt wie aus einem Baldessarini-Plakat gefallen. In das hypermoderne neue Büro hat er antike Möbel gestellt. Er findet, es sieht blöd aus. «Ich weiss nicht, wie man das einrichten soll», sagt er. «Das ist alles so weiss hier.»