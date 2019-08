Manipulation bringt Novartis in Verruf

Über 2 Millionen Dollar kostet die Behandlung mit der Gentherapie Zolgensma. Sie wird gegen die Erbkrankheit SMA – spinale muskuläre Athropie – eingesetzt. Es ist die erste Behandlung, die für Kinder unter zwei Jahren mit der Erbkrankheit zugelassen wurde. Die spezielle Form von Muskelschwund endet meist tödlich. In den USA sind rund 400 Kinder pro Jahr vom Gendefekt betroffen, in der Schweiz sind es zwischen 8 und 14. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die Therapie.