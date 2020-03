So funktioniert das Dosiersystem in Migros und Coop

Um die Kundenzahl in den Geschäften zu kontrollieren, stehen mancherorts Angestellte vor den Eingängen, zählen die Kunden und verwehren ihnen den Zutritt, wenn die Obergrenze erreicht ist.

Hallo Nikolas, je nach Filiale wird die Zutrittsregulierung unterschiedlich gehandhabt. Die Einlasskarten werden aber regelmässig gereinigt und desinfiziert, wie alle anderen Touchpoints in unseren Filialen. ^fs — Migros (@migros) March 19, 2020

In der Migros im Berner Lorraine-Quartier werden Kunden seit Donnerstag nur noch im Tröpfchensystem eingelassen: «Die Wartezeit war nicht besonders lang. Aber es ist gewöhnungsbedürftig», sagt eine Leserreporterin zu 20 Minuten. Kunden bekommen eine Einlass-Karte, die sie beim Verlassen des Geschäfts wieder abgeben. «Diese wird vorher und nachher vor den Augen der Kunden gereinigt.»

Kärtli-System in der Migros. Foto: Leserreporterin 20 Minuten

Migros Aare bestätigt, dass derzeit schweizweit Geschäfte auf dieses System umstellen und verweist auf die Bundes-Erläuterungen zur Verordnung zwei über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus.

Laut dieser ist die Anzahl von Personen, die sich gleichzeitig in einem Verkaufslokal aufhalten dürfen, abhängig von der Grundfläche des Lokals. «Als Richtwert kann von einer Person pro 10 Quadratmter ausgegangen werden», steht dort geschrieben. «Bei unseren Filialen setzen wir sogar noch auf einen etwas strengeren Wert», sagt Daniela Lüpold, Sprecherin von Migros Aare.

Auch in Coop-Filialen wird die Verordnung mittels Zettelsystem umgesetzt. Dort werden seit Mittwoch zudem Tausende Plexiglasscheiben installiert, die den Schutz des Verkaufspersonals verbessern sollen.

Noch keine Wartezeiten

Kommt eine Person in den Laden, gilt es es zuerst, die Hände zu desinfizieren. Danach muss der Kunde aus einem Korb eine Nummer ziehen. Zettel mit Nummern hat es aber nur so viele, wie Leute im Laden zugelassen sind. «Wenn alle Zettel weg sind, müssen die Kunden bei einem allein stehenden Laden draussen warten. In Einkaufszentren dagegen warten die Kunden drinnen im Eingangsbereich», sagt Coop-Sprecherin Andrea Bergmann zu 20 Minuten. Nach dem Einkauf geben die Kunden den Zettel an der Kasse wieder ab, er wird desinfiziert und kommt zurück in den Korb am Eingang.

Bis jetzt sei es mit diesem Dosiersystem noch zu keinen Wartezeiten gekommen, heisst es bei Coop. Der Detailhändler hat dieses System am Donnerstag in allen rund 1000 Supermärkten sowie in den Coop-Warenhäusern eingeführt. Falls es zu Warteschlangen kommen würde, appelliert Coop an die Eigenverantwortung: «Die Leute müssen in den Kolonnen genügend Abstand halten.»