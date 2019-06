Jetzt droht der Fifa eine Millionenklage

Die krachende Nieder­lage, die Bundesanwalt Michael Lauber letzte Woche in Bellinzona erleben musste, hat auch Folgen für den Weltfussballverband Fifa. Gemäss Bundesstrafgericht muss Lauber künftig bei den Fifa-Fällen in den Ausstand. In den Urteilen ist zudem zu lesen, dass die Bundesanwaltschaft (BA) in einer Last-Minute-Aktion ihre Verfahren gegen die ehemaligen Fifa-Kader Markus Kattner (früher Finanzchef und Vize-Generalsekretär) und Jérôme Valcke (früher General­sekretär) eingestellt hat. Vermutlich erhoffte sich Lauber davon, dass die hängigen Befangenheitsklagen beim Bundesstrafgericht dadurch gegenstandslos würden. Dazu kam es aber nicht.