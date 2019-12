Geldsegen für Clariant-Aktionäre nach Spartenverkauf

Clariant trennt sich vom Geschäft mit Additiven und Farben für Kunststoffe. Der Masterbatches genannte Bereich wird für rund 1,6 Milliarden Dollar an die US-Firma PolyOne verkauft, teilte der Konzern aus Muttenz bei Basel am Donnerstag mit.

Die Aktionäre will das Unternehmen an dem Geldsegen teilhaben lassen: An sie soll nach dem Abschluss der Transaktion, der im dritten Quartal 2020 erwartet wird, etwa eine Milliarde Franken ausgezahlt werden. «Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Fokussierung auf Geschäfte mit überdurchschnittlichem Wachstum, höherer Rentabilität und stärkerer Cash-Generierung», erklärte Clariant-Chef Hariolf Kottmann. Der Präsident leitet das Unternehmen nach dem überraschenden Abgang von Konzernchef Ernesto Occhiello bis auf weiteres auch operativ.