Deutsche Konzerne in Auflösung

Thyssenkrupp handelt – anders als Siemens – unter dem Druck der Investoren. Das mehr als 200 Jahre alte Unternehmen, das wie kein anderes mit dem Aufstieg des Ruhrgebiets zu einer Wirtschaftsregion verbunden ist, sei «in einer ausserordentlich angespannten Lage», räumte die neue Vorstandschefin Martina Merz am vergangenen Freitag ein. Sie will die profitable Aufzugsparte verkaufen, um mit den Milliarden den Rest der Firma zu retten. Ob dieser Notplan aufgehen kann, ist ungeklärt.

«Ich erwarte eine Bündelung der Kräfte, etwa in der Autoindustrie.»Sascha Haghani, Experte

Auf harte Zeiten stellen sich auch die grossen Autohersteller ein. Der Elektroautobauer Tesla ist inzwischen an der Börse mehr wert als Volkswagen, mit 665'000 Mitarbeitern einer der grössten Industriekonzerne überhaupt, der sich gerade als E-Autobauer neu erfinden will. Experte Haghani rechnet fest mit einer Konsolidierung bei Produzenten und deren Zulieferern: «Ich erwarte eine Bündelung der Kräfte, etwa in der Autoindustrie. Denn es macht keinen Sinn, wenn die gleichen Technologien und Produkte in Deutschland mehrfach entwickelt werden.»

Nicht gut sieht es auch für die Deutsche Bank aus. Konzernchef Christian Sewing betont zwar: «Wir greifen an, und das nachhaltig.» Die Bank wolle ihre Position weiter ausbauen. Doch für 2019 wurde gerade ein Minus verkündet, es liegt bei 5,7 Milliarden Euro. Es ist das fünfte Minus in Folge, seit 2015 häufte die Bank damit Verluste von 15 Milliarden Euro an. In diesem Jahr soll es wieder ein Plus geben, verspricht Sewing. Aber niedrige Zinsen, die Skandale der Vergangenheit und der harte Wettbewerb machen dem Institut zu schaffen.

Dabei war gerade die Deutsche Bank jahrzehntelang der Mittelpunkt der sogenannten Deutschland AG, des Netzes starker deutscher Unternehmen, die untereinander enge Beziehungen hatten. Doch das war einmal: Das Netz ist weg – ein Teil der starken Firmen auch.