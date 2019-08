Der Novartis-Aufräumer hat sein Ziel verfehlt

Forscher der Novartis-Tochter Avexis haben bei der Entwicklung der Gentherapie Zolgensma Ergebnisse von Wirkungstests bei Mäusen gefälscht. Das gab die US-Zulassungsbehörde FDA diese Woche bekannt. Besonders pikant: Novartis wusste dank Hinweisen eines Forschungsmitarbeiters von Avexis schon am 14. März von der Datenmanipulation. Sie informierte die Behörde jedoch erst am 28. Juni – gut einen Monat nach der Zulassung der Therapie für den wichtigen US-Markt am 24. Mai.