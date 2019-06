Beim Migros-Ausverkauf mischen zwei Ex-Eigentümer mit

Die Nachricht, dass die Migros sich von Globus, Interio, Depot und M-Way trennen will, schlug bei den insgesamt 9000 betroffenen Mitarbeitenden wie eine Bombe ein. Einer aber wirkte erstaunlich gelassen: Thomas Herbert, der Chef der Globus-Gruppe. Er strahlt viel Zuversicht aus. Der Grund liegt auf der Hand: Der Warenhausprofi sieht seine grosse Chance kommen. Herbert ist mit 2,7 Prozent an Globus beteiligt – und will die Gruppe mit ihren 49 Filialen nun ganz übernehmen.