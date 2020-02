Panne bei Swisscom legte Notrufnummern lahm

In weiten Teilen der Schweiz sind die Notrufe ausgefallen. So teilte etwa die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Mittwoch über Twitter mit, dass sämtliche Notrufnummern ausgefallen seien. Polizei und Sanität waren laut den Angaben nur noch via Mobilkommunikation erreichbar. Die entsprechenden Nummern wurden in den Tweets angegeben. Die Handynummern sollten nur in dringenden Fällen angerufen werden. Inzwischen konnten aber mehrere Behörden Entwarnung geben.