Aufruhr in der Uhrenbranche: Swatch Group droht Lieferstopp

Kommt hinzu, dass die Swatch Group Abstriche beim Ergebnis machen müsste, wenn die Liefermenge von einer halben Million Uhrwerke über Nacht wegfällt.

Einvernehmliche Regelung läuft aus

Zwischen den Wettbewerbshütern und der Swatch Group gibt es seit Jahren ein Hickhack um die Lieferung von mechanischen Uhrwerken. In einem aussergewöhnlichen Schritt hatte sich die Uhrengruppe im Jahr 2011 selber bei der Wettbewerbskommission angezeigt.

Die Behörde sollte untersuchen, ob der Konzern über seine Tochtergesellschaft ETA bei der Produktion von Uhrwerken über eine marktbeherrschende Stellung verfügt. Konzernchef Nick Hayek missfiel die historisch bedingte Ausgangslage, dass die Swatch Group für die Mitbewerber zum wichtigsten Lieferanten von mechanischen Uhrwerken und einzelnen Bestandteilen geworden ist. Sein Vorwurf: Die Konkurrenz habe es verpasst, ihre Abhängigkeit zu verringern.

In den Boomjahren habe sie lieber ins Marketing investiert als in die Produktion und damit in Arbeitsplätze. Hayek kritisierte, dass alleine die Swatch Group Risiken, Kosten und Verantwortung trage, während die Konkurrenten fein raus seien.

Nick Hayek, Konzernchef der Swatch Group, zeigte in einem ungewöhnlichen Schritt das eigene Unternehmen bei der eidgenössischen Wettbewerbskommission an. Foto: Keystone

2013 einigten sich die Swatch Group und die Wettbewerbskommission einvernehmlich darauf, dass der Uhrenkonzern ab 2014 bis Ende 2019 den Lieferumfang von Uhrwerken an die Mitbewerber stufenweise verringern kann. So sollte die Konkurrenz genug Zeit erhalten, um selbst eine industrielle Basis für Uhrwerke aufzubauen. Weil diese einvernehmliche Regelung nun Ende Jahr ausläuft, braucht es eine neue Vereinbarung.

«Drastische Massnahme»

Weil ein Lieferverbot ein radikaler Entscheid wäre, sorgten die Neuigkeiten vom Wochenende für Verwirrung. Branchenkenner wie Finanzanalyst Patrik Schwendimann von der Zürcher Kantonalbank bezeichnen den kolportierten Entscheid der Wettbewerbshüter als seltsam. Er vermute eher, «dass die Wettbewerbskommission nochmals eine Lieferverpflichtung verhängen will», was die Swatch Group aber nicht akzeptieren wolle, so Schwendimann. Auch die UBS bewertet ein Lieferverbot als ziemlich drastische und ungewöhnliche Massnahme.

Gestärkt hervor gingen allenfalls Konkurrenten wie Sellita Watch Co. SA in La Chaux-de-Fonds NE und Sigatec SA in Sitten VS. Die Frage ist aber, ob diese Produktionsbetriebe in der Lage sind, derart kurzfristig zusätzlich 500’000 Uhrwerke herzustellen.

Insider sehen aber grosse Herausforderungen für die Konkurrenten der Swatch Group. Sie glauben, dass sie nicht an Marktführer ETA herankommen.