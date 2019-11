Auch die Swiss spürt keine Flugscham

Wie bei den Reiseveranstaltern schlagen die von Greta Thunberg losgetretenen Klimaproteste auch bei der Swiss nicht auf die Buchungszahlen durch. «Wir stellen keinen Greta-Effekt fest», sagte Swiss-Kommerzchef Tamur Goudarzi Pour am Freitag in einem Interview mit dem Branchenportal «Travelnews». «Aber wir spüren eine Nachdenklichkeit der Menschen. Sie möchten wissen, was ein Unternehmen ernsthaft für die CO2-Reduzierung unternimmt», sagte der Deutsch-Iraner.