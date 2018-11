Wie der drittreichste Schweizer in die Fänge der Bundesanwaltschaft geriet

Am grauen 26. November 2014 fuhr ein ungewohnter Tross gleich an vier Orten in Basel vor: Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Bundeskriminalpolizei verschafften sich Zutritt zum Pharmakonzern Roche und zur Scobag Privatbank. Ebenfalls mit Durchsuchungsbefehlen klingelten sie bei einem Berater von Roche-Erben sowie bei einer Villa eines der vermögendsten Schweizers. Die Razzia erstreckte sich über zwei Tage.

Vom ummauerten Anwesen auf dem noblen Bruderholz, in dem Andreas Oeri lebt, nahmen die Ermittler schliesslich vier Speichersticks und eine CD-Rom mit. Zudem hatten IT-Forensiker dort sämtliche Daten eines iPads und zweier Computer kopiert. Sogar das Oeri-Familienarchiv transportierte die Bundesanwaltschaft elektronisch nach Bern. Damit begann ihr pannenreiches Insider-Strafverfahren.

Fortan war Andreas Oeri nicht mehr nur ein stadtbekannter Arzt und ehrbarer Bürger Basels, sondern auch – was zu seinem Glück nur wenige wussten – ein Verdächtigter. Bis vor wenigen Tagen. Am 26. Oktober hat die Bundesanwaltschaft das Verfahren eingestellt, und Oeri wird entschädigt.

Verdächtiger Zeitpunkt

Die aufwendige Untersuchung gegen den heute 69-jährigen orthopädischen Chirurgen undRoche-Erben hatte die Bundesanwaltschaft eröffnet wegen «Ausnützens der Kenntnis ver-traulicher Tatsachen gemäss Art. 161 des alten Strafgesetzbuches». Der Verdacht: Oeri habe sich und zwei seiner Schwestern dank Insiderwissen Vermögensvorteile verschafft.

Am Anfang hatte alles verdächtig ausgesehen: Die drei Geschwister hatten im Frühling 2012 grosse Roche-Genussscheinpakete abgestossen. Kurz darauf gab der Konzern bekannt, dass er ein vielversprechendes Medikament nicht auf den Markt bringen könne. Der Börsenkurs brach ein. Das Trio hatte durch die Verkäufe unmittelbar davor Verluste von über acht Millionen Franken vermieden, wobei Andreas Oeris Anteil unter einer Million lag. War das kriminell, weil der Beschuldigte einen Informationsvorsprung ausnutzte? Oder Zufall?

Die Bundesanwaltschaft ging der Sache intensiv nach. Nun kommt sie zum Schluss, dass Andreas Oeri vom Scheitern des hoffnungsvollen Heilmittels nicht vorab wusste. In der Einstellungsverfügung heisst es: «Der Beschuldigte hatte (...) keine Kenntnis vom Ausgang der Studie.» Sein Anwalt Lorenz Erni hatte stets argumentiert, es sei «abwegig, dass Andreas Oeri für einen angeblichen Vermögensvorteil von 956 340 Franken seinen Verwaltungsratssitz und Ruf riskiere». Für den Roche-Erben wäre das nicht allzu viel Geld. Seine Grossfamilie Hoffmann-Oeri belegt seit Jahren den dritten Platz auf der «Bilanz»-Rangliste der reichsten Schweizer.

Die Allgemeinheit profitiert

Andreas Oeri vertritt dieFamilie zusammen mit seinem Cousin André Hoffmann imRoche-Verwaltungsrat. Die Nachfahren kontrollieren mit 50,01 Prozent die Stimmenmehrheit. Jedes Jahr ergiesst sich ein üppiger Dividendenregen über die Grossfamilie. In diesem Jahr waren es 667 Millionen Franken. Davon profitiert auch die Allgemeinheit in Basel, wenn es um Kultur und um Sport geht. Gigi Oeri, die Gattin von Andreas, alimentierte jahrelang das städtische Puppen-Museum und den FC Basel.

An Liquidem mangelt es also nicht. Trotzdem mussten die drei Geschwister ans Eingemachte gehen, nachdem sich eine weitere Schwester, Beatrice Oeri, im Januar 2009 aus dem Familienpool verabschiedet hatte. Die drei Geschwister beschlossen, ihrer Schwester die Roche-Inhaberaktien abzukaufen. So konnten sie die Aktienmehrheit in der Familie halten. Das Trio musste aber für den Kauf der Inhaberaktien Roche-Genussscheine verkaufen. Der Plan war, dies in Tranchen zu tun, bis spätestens April 2014. Doch bereits im April 2012 entschieden die drei Geschwister plötzlich, den Verkauf der zweiten und letzten Tranche über die Scobag durchzuziehen. Für sie war von Vorteil, dass der Kurs der Genussscheine deutlich über jenem der Inhaberaktien lag.

Die Scobag stoppte weitere Verkäufe von Genussscheinen.

Andreas Oeri musste den Verkauf seines Pakets, der am 2. Mai 2012 erfolgte, als Roche-Verwaltungsrat offenlegen. Darauf läuteten beim Rechtschef des Pharmakonzerns die Alarmglocken. Der Jurist wusste bereits, dass Roche am 7. Mai eine kursrelevante Information bekannt geben wollte. Die Scobag stoppte weitere Verkäufe von Genussscheinen.

Roche musste dann eine Bombe platzen lassen: Studien hatten gezeigt, dass Dalcetrapib nicht wirkte. Das Herz-Kreislauf-Medikament galt als potenzieller Blockbuster und Garant für künftige Milliardenumsätze. Die Enttäuschung der Anleger war gross: An der Börse rutschte der Genussschein nach Handelsbeginn um bis zu 3,6 Prozent ab.

Was wusste Andreas Oeri?

Die Bundesanwaltschaft rekonstruierte die Ereignisse in den Tagen, bevor Andreas Oeri am 2. Mai 2012 sein Genussschein-Paket abgestossen hatte. Zwei Tage davor hatte ein unabhängiges wissenschaftliches Komitee die Ergebnisse zu Dalcetrapib gesichtet. Es empfahl Studienabbruch. Noch gleichentags wurden einige Roche-Vertreter informiert, unter ihnen Konzernchef Severin Schwan und Verwaltungsratspräsident Franz Humer. Der Verwaltungsrat mit Andreas Oeri wurde aber erst am 4. Mai in Kenntnis gesetzt, die Öffentlichkeit drei Tage später.

Die Überwachungsstelle der Schweizer Börse bemerkte auffällige Transaktionen im Vorfeld der Medienmitteilung. Sie alarmierte die Finanzmarktaufsicht Finma, die wiederum bei der Bundesanwaltschaft Anzeige erstattete wegen «auffälliger» Transaktionen.

Im Strafverfahren lief vieles nicht nach Plan. Noch häufig kommt bei Hausdurchsuchungen vor, dass Daten versiegelt werden. Im Fall Oeri musste nun das Berner Zwangsmassnahmegericht entscheiden, was die Bundesanwaltschaft überhaupt auswerten durfte. Doch vor den Gerichtsentscheiden kam es zu Siegelbrüchen durch die Ermittler – sowohl bei Daten der Scobag als auch des Beraters der Roche-Erben.

Ein neuer Leiter musste einspringen

Die Bundesanwaltschaft will sich dazu auf Anfrage nicht äussern. In der Einstellungsverfügung heisst es, dass es sich im einen Fall um ein «Versehen» gehandelt habe.

Dann demissionierte im Juli 2015 die Staatsanwältin, die das Verfahren geführt hatte. Ein neuer Leiter musste einspringen.

Ein Lichtblick für die Bundesanwaltschaft war, dass das Gericht die Entsiegelung der meisten Daten anordnete. Doch sie tat sich schwer mit der Auswertung. So waren Teile der Unterlagen zuvor «nur mangelhaft kopiert worden», was die Bundesanwaltschaft aber offenbar erst nach einem Jahr feststellte. Jedenfalls dauerte es so lange, bis sie beim Gericht meldete, dass sie Daten nicht durchsuchen könne.

Nun ist der Fall ad acta gelegt. Andreas Oeris Sprecher Roman Geiser schreibt, dies sei «überfällig».

Auch Roches Ex-Präsident Humer unter Insiderverdacht

Nicht nur Roche-Erbe Andreas Oeri geriet im Mai 2012 wegen Verdachts auf Insidergeschäfte ins Visier der Ermittlungsbehörden. Die Bundesanwaltschaft eröffnete am 12. Juni 2014 auch eine Strafuntersuchung gegen Franz Humer, der bis März 2014 Verwaltungsratspräsident von Roche war. Der Verdacht wog so schwer, dass die Bundesanwaltschaft und die Bundespolizei im November 2014 auch an seiner Privatadresse aufmarschierten und dort Daten konfiszierten. Der Topmanager hatte am 27. April 2012, also drei Tage bevor Roche die Empfehlung zum Studienabbruch von Dalcetrapib erhielt, 2500 Zertifikate auf Roche-Genussscheine verkauft. Der Deal trug ihm einen Gewinn von rund 78000 Franken ein. Den Verkauf hatte er ordnungsgemäss als Managementtransaktion der Schweizer Börse gemeldet. Der Bundesanwaltschaft gelang es nicht, Humer ein strafbares Handeln nachzuweisen. Am 24. Juli 2016 wurde das Verfahren eingestellt. Mit Humers Vornamen tat sich die Bundesanwaltschaft erstaunlich schwer. In der Einstellungsverfügung gegen Andreas Oeri heisst Humer mit Vorname mal Bernhard, mal Konrad.

Das dritte Strafverfahren richtete sich gegen einen bekannten Basler Facharzt für Innere Medizin. Der Arzt hatte ebenfalls am 27. April 2012 in drei Tranchen Roche-Genussscheine verkauft. Die Bundesanwaltschaft hegte den Verdacht, dass der Arzt einen Insidertipp zum negativen Ausgang der Dalcetrapib-Studie erhalten hat. Mangels ausreichender Beweise wurde das Verfahren am 23. Juni 2015 eingestellt. (rf/tok)