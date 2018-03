UBS-Manager sollen Boni im Krisenfall zurückzahlen

Wegen Brexit: UBS verlegt Abteilung von London nach Frankfurt

Im Hinblick auf den bevorstehenden Brexit will die UBS ihre Geschäftsaktivitäten dezentralisieren. Laut einem internen Memo an die Mitarbeitenden soll die Europa-Einheit mit Sitz in Frankfurt zusätzliche Aufgaben übernehmen. Nach einer eingehenden Analyse habe man sich für ein stärker dezentralisiertes Modell entschieden, heisst es in einem internen Memo von Investmentbankchef Andrea Orcel an die Belegschaft. «Wir wollen unsere Einheit UBS Europe SE und ihr Geschäftsstellennetz nutzen, in dem bereits einige unserer Aktivitäten der Investmentbank in Europa angesiedelt sind», erklärt Orcel weiter. Von der Massnahme seien nur eine kleine Anzahl der in London tätigen Mitarbeitenden betroffen. Details zum Umzug machte die Grossbank nicht. Rund um den EU-Austritt Grossbritanniens bestünden nach wie vor viele Unsicherheiten.(SDA)