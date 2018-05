So dreckig war die Schlammschlacht um Sika

Das Erbe

12. Dezember 2013: Franziska Burkard-Schenker, die Enkelin des Sika-Gründers Kaspar Winkler, stirbt mit 84. Sie vererbt die Kontrollmehrheit an Sika ihren fünf Kindern Urs, Gabriella, Monica, Carmita und Fritz. Das Aktienpaket umfasst rund 53 Prozent aller Aktionärsstimmen und 16 Prozent des Kapitals. Es ist in der Familiengesellschaft Schenker-Winkler-Holding (SWH) gebündelt.

Drohung mit Rücktritt

8. Dezember 2014: Die Sika-Erben geben den Verkauf der SWH an den französischen Bauriesen Saint-Gobain für 2,75 Milliarden Franken bekannt. Saint-Gobain hätte mit rund 17 Prozent der Kapitalanteile 52 Prozent der Stimmrechte erhalten. Die Sika-Konzernleitung und ein Teil des Verwaltungsrates (VR) drohen mit ihrem Rücktritt. Der Sika-Aktienkurs bricht um 22 Prozent ein.

Familie setzt Druck auf

10. Dezember 2014: Die Erbenfamilie beantragt eine ausserordentliche Generalversammlung (GV), bei der sie den VR-Präsidenten und zwei weitere VR wegen ihres Widerstands abwählen wollen. Stattdessen soll Familienanwalt Max Roesle das Präsidium übernehmen.

VR schlägt zurück

Januar 2015: Eine Investorengruppe mit Sika-Grossaktionären, der auch die Stiftung von Bill und Melinda Gates angehört, wehrt sich gegen den Verkauf und fordert eine Sonderprüfung und eine Sachverständigenkommission. Ein Treffen zwischen Sika-Management, Saint-Gobain und der Familienholding bleibt ergebnislos. Der Sika-VR beschränkt das Stimmrecht der Gründerfamilie aufgrund der Vinkulierungsklausel in den Firmenstatuten auf unter 5 Prozent und lehnt eine ausserordentliche GV ab. Dabei beruft sich der VR auf ein Rechtsgutachten von Prof. Peter Nobel. Die Erben bezeichnen das Vorgehen als illegal und klagen.

Gericht lässt Familie abblitzen

März 2015: Das Zuger Kantonsgericht lehnt das Gesuch der Erbenfamilie zur Durchführung einer ausserordentlichen GV ab. Das Gericht lässt die Familie Burkard in ihrem Gesuch, via vorsorgliches Verfahren die Stimmenmehrheit zu bestätigen, ebenfalls abblitzen. Das Urteil wird im Juni durch das Obergericht Zug bestätigt.

Showdown an GV

14. April 2015: An der GV in Baar vom 14. April kommt es zum Showdown. Der Sika-VR beschränkt die Stimmkraft der SWH. Somit verhindert er die Abwahl von drei Verwaltungsräten und die Zuwahl von SWH-Anwalt Max Roesle. Die Sika-Erben verweigern als Gegenzug die Décharge und streichen den Verwaltungsräten den Lohn. Die SWH klagt gegen die GV-Beschlüsse.

Weko heisst Übernahme gut

August 2015: Die EU-Kommission und auch die eidgenössische Wettbewerbskommission (Weko) haben den Erwerb der Kontrollmehrheit an Sika durch Saint-Gobain gutgeheissen. Aus kartellrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken im Hinblick auf eine marktbeherrschende Stellung.

Familie zieht Urteil weiter

27. Oktober 2016: Das Kantonsgericht Zug weist die Klage der SWH gegen die GV-Beschlüsse, bei denen ihnen die Stimmrechte beschnitten wurden, in allen Punkten ab. Das Gericht bescheinigt dem Sika-Verwaltungsrat, rechtmässig vorgegangen zu sein. Die Erbenfamilie zieht das Urteil an die nächste Instanz.

Aktienwert verdoppelt

Mai 2017: Sika wird per 15. Mai in den Schweizer Leitindex SMI aufgenommen. Das Unternehmen strotzt vor Stärke und führt den langjährigen Wachstumskurs ungebremst fort. Der Aktienwert hat sich seit Januar 2015 mehr als verdoppelt.

CEO nimmt den Hut

September 2017: Der langjährige Sika-CEO Jan Jenisch wechselt zu LafargeHolcim. Auf ihn folgt Paul Schuler.

Vertrag verlängert

26. Oktober 2017: Der Kaufvertrag wird erneut verlängert. Neu gilt er bis zum 30. Juni 2018. Saint-Gobain kann den Vertrag bis Ende Jahr verlängern.

Saint-Gobain prüft Alternativen

November 2017: Bei Saint-Gobain überlegt man sich, die Sika-Aktien auch ohne die vollen Stimmrechte zu übernehmen. Nachdem der Titel an der Börse die 7000-Franken-Marke hinter sich lässt, ist auch eine reine Finanzbeteiligung für die Franzosen interessant.

Rekordstand der Aktie

Januar 2018: Die Sika-Aktie erreicht mit 8405 Franken einen neuen Rekordstand. Der Wert übersteigt den Kaufpreis, den Saint-Gobain der Erbenfamilie für ihre Titel zahlen will, um mehr als 30 Prozent.

Sistierung des Falls

15. Februar 2018: Die Erbenfamilie meint es mit ihren Verantwortlichkeitsklagen ernst und zieht die drei Sika-Verwaltungsräte Ulrich Suter, Christoph Tobler und Monika Ribar vor das Kantonsgericht Zug. Beim Prozess beantragt die Familie überraschend, den Fall zu sistieren, bis ein Urteil zur Anfechtung der GV-Entscheide vorliegt.

Neuer Vertrag

16. Februar 2018: Die Familie Burkard will mit Saint-Gobain einen neuen Vertrag aushandeln. Der Aktienkurs liegt mittlerweile über dem abgemachten Kaufpreis von 2,75 Milliarden Franken.

Streit an GV

12. April 2018: Zum fünften Mal kommt es in der Baarer Waldmannhalle zu einer Sika-GV, an der gestritten wird. Wiederum beschneidet der VR die Stimmrechte der Erbenfamilie und verhindert damit einen Kontrollwechsel.

Überraschende Einigung

11. Mai 2018: Sika, Saint-Gobain und die Erbenfamilie einigen sich. Saint-Gobain übernimmt die Aktien der Familie, verkauft einen Teil davon aber an Sika weiter. Dafür zahlt Saint-Gobain 3,22 Milliarden Franken an die Familie, Sika an Saint-Gobain 2,1 Milliarden Franken. Saint-Gobain wird Minderheitsaktionärin, übernimmt aber nicht die Kontrolle bei Sika. Die Gerichtsverfahren werden beendet. Sika will die Einheitsaktie einführen. (Tages-Anzeiger)