Meyer Burger verkauft Geschäftsbereich für 50 Millionen Franken

Mit dem Verkauf wechseln 100 Mitarbeitende, die im Bereich Wafertechnologie in Thun an den relevanten Servicestandorten weltweit tätig sind, zum Käufer Precision Surfacing Solutions (PSS), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeitenden würden zusammen mit wesentlichen Teilen der Produktionsanlagen in Thun zu PSS übergehen.

Wafer sind sehr dünne Siliziumscheiben, die die Grundlage der Stromerzeugung von Solarzellen bilden. PSS beabsichtigt gemäss Mitteilung, das Know-how der lokalen Belegschaft von Meyer Burger zu nutzen und die Produktentwicklung sowie die Fertigungsaktivitäten für Nicht-PV-Waferanlagen und -prozesse in Thun fortzusetzen. Hierzu wurde mit Meyer Burger ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Die Produktionsaktivitäten für Photovoltaik-Wafer bleiben in China.

Der Verkauf soll voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2019 vollzogen sein. Der Preis von 50 Millionen entspricht etwa dem Jahresumsatz des veräusserten Geschäfts. Die amerikanische PSS ist gemäss den Angaben einer der Marktführer für Präzisions-Oberflächenbearbeitung in Mikrometergenauigkeit. Unter ihrem Dach befinden sich Marken wie Lapmaster, Peter Wolters, ELB, Micron, Aba, REFORM, Barnes und Kehren. Das Unternehmen beschäftigt 900 Mitarbeitende in 13 Produktionsstätten auf drei Kontinenten. (SDA )