Interview artet aus – hier geriet Fox an den Falschen

So richtig bekannt wurde der niederländische Historiker Rutger Bregman mit einer Wutrede am WEF in Davos. Dabei rechnete er mit den Millionären der Welt ab, die in seinen Augen nicht genügend Steuern zahlen.

Bregmans Auftritt am WEF «This is not rocket science»: Hier redete sich Rutger Bregman am diesjährigen WEF in Davos in Rage.

Sein Panel-Auftritt machte ihn so bekannt, dass er darauf mehrere Interviewanfragen erhielt. Unter anderem wollte auch der TV-Sender Fox, der Lieblingskanal von US-Präsident Donald Trump, mit ihm sprechen. Ein Interview mit dem bekannten Moderator Tucker Carlson kam zustande, ausgestrahlt wurde es aber nicht – zumindest nicht über Fox.

Warum das Stück nicht auf den Sender ging, das zeigt nun ein Mitschnitt, den Bregman veröffentlichte. Zuerst lobt Fox-Mann Carlson die WEF-Rede von Bregman als «vielleicht den grossen Moment der Davos-Geschichte». Doch der Historiker lässt sich nicht umgarnen und gibt sich angriffig: «Die meisten Leute in Davos, aber auch hier auf diesem Kanal, sind von der Milliardärsklasse gekauft worden.»

1/ Here’s the interview that @TuckerCarlson and Fox News didn’t want you to see. I chose to release it, because I think we should keep talking about the corrupting influence of money in politics. It also shows how angry elites can get if you do that. https://t.co/hs1474MJNM