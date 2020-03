«Ich will keinesfalls mehr so arbeiten wie früher»

Rund 400 Mitarbeiter der Mobiliar haben sich an diesem trüben Wintermorgen aufs Ausstellungsgelände der Bernexpo ­begeben. Vornehmlich ­Software-Entwickler und andere IT-Spezialisten, aber auch Leute aus dem Produktmanagement und den Geschäftseinheiten sind dabei. Der Versicherer mietete ­eigens eine Messehalle für das zweitägige Treffen. Der Zweck: Wenn die in «agilen Teams» organisierten Mitarbeiter die Heimreise antreten, wissen sie genau, welche Aufgaben sie in den nächsten drei Monaten zu erledigen haben.